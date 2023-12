Le poisson, la juene fille et la lune Château de Bouges Bouges-le-Château, 29 décembre 2023, Bouges-le-Château.

Bouges-le-Château Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-29 14:00:00

fin : 2023-12-30

Découvrez ce théâtre d’ombre pour petits et grands proposé par la compagnie Les 3 cris !.

Le poisson vivait libre et heureux. Le meilleur moment de la journée pour lui était le soir. Ronde ou en croissant, la lune qui brillait dans le ciel était sa meilleure amie. Leur jeu favori : cache lune et attrape-poisson ! La fin du jour était aussi le moment où la jeune fille se préparait pour la pêche… Un conte tout en beauté et en musique.

tout public à partir d e3 ans.

8 EUR.

Château de Bouges

Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire



