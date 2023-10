Journée d’une femme de chambre Château de Bouges Bouges-le-Château, 28 octobre 2023, Bouges-le-Château.

Bouges-le-Château,Indre

Découvrez des espaces habituellement fermés du château de Bouges !

Visite commentée proposée par le Centre des Monuments Nationaux au château de Bouges : Journée d’une femme de chambre.. Familles

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . 8 EUR.

Château de Bouges

Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire



Discover the usually closed spaces of the Château de Bouges!

Guided tour of the Château de Bouges by the Centre des Monuments Nationaux: Day of a chambermaid.

Descubra los espacios habitualmente cerrados del castillo de Bouges

Visita guiada del castillo de Bouges por el Centro de monumentos nacionales: Día de una camarera.

Entdecken Sie normalerweise verschlossene Räume des Château de Bouges!

Vom Centre des Monuments Nationaux angebotene Führung durch das Château de Bouges: Tag einer Kammerzofe.

