Indre Visite libre du jardin et des communs Château de Bouges Bouges-le-Château, 16 septembre 2023, Bouges-le-Château. Visite libre du jardin et des communs Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Château de Bouges 80 hectares de verdure pour pour vos balades et flâneries et découvrez la magnifique collection d’Henry Viguier qui a fait de Bouges un « temple » dédié à l’univers équestre dans les communs. Château de Bouges 15 rue du Château, 36110 Bouges-le-Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire 02 54 35 88 26 http://www.bouges.monuments-nationaux.fr En 1759, Charles François Leblanc de Marnaval acquiert les terres de Bouges. Il fait édifier le château. L’actuelle demeure rappelle singulièrement le Petit Trianon de Versailles. Construction à l’italienne, le château de Bouges illustre avec élégance les arts du XVIIIe siècle. Son caractère actuel est dû à l’œuvre d’embellissement réalisée principalement par Henri Viguier, résident Directeur Général du Bazar de l’Hôtel de Ville et son épouse qui l’ont acquis en 1917. En 1967, Henri Viguier le léguera au Centre des monuments nationaux.

L’attrait du château réside dans son aspect «habité». En toutes saisons, des bouquets composés avec les fleurs du jardin bouquetier accueillent les visiteurs. On ne peut quitter Bouges sans se promener dans son parc de 80 hectares, planté d’arbres exceptionnels aux essences diverses et rarissimes (tulipiers, chênes rouges d’Amérique, liquidambars). Le château de Bouges est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux. A 71 Sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 levroux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

