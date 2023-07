Visite guidée Château de Bouesse en Berry Bouesse, 16 septembre 2023, Bouesse.

Visite guidée 16 et 17 septembre Château de Bouesse en Berry 2 Conférences limitées à 50 personnes par jour durée 1h prix 5 € gratuit enfant moins de 16 ans Horaire 14h30 et 17h 00

Conférence sur l’histoire du château et son évolution architecturale du XIIIe au XIXe siècle avec accès tour du XIIIe siècle et grand salon rouge.

Présentation des travaux de rénovation du château qui se sont déroulés ces deux dernières années.

Accès du site pour visite libre du parc et des extérieurs.

Château de Bouesse en Berry 1 route d’Argenton 36200 Bouesse Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 47 38 43 http://chateaudebouesseenberry.com Château construit en 1229, agrandi et modifié en 1462. Parking face au château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Demenois