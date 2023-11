Exposition au Chateau de Bouc Bel Air Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air, 2 décembre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

L’association Poterie, Sculpture et arts du feu organise sa 1ere exposition de la saison 2023-2024 au Château de Bouc Bel Air..

2023-12-02 fin : 2023-12-10 . .

Château de Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association Poterie, Sculpture et arts du feu organizes its 1st exhibition of the 2023-2024 season at the Château de Bouc Bel Air.

La Asociación de Alfarería, Escultura y Artes del Fuego celebra su 1ª exposición de la temporada 2023-2024 en el Château de Bouc Bel Air.

Der Verein Töpferei, Skulptur und Feuerkunst organisiert seine erste Ausstellung der Saison 2023-2024 im Schloss von Bouc Bel Air.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence