Récital lyrique « Brahms et Schumann » Château de Bosmelet, 7 octobre 2023, Val-de-Scie. Avec Andreas Jäggi (ténor) et Laurent Lamy (pianiste). Oeuvres : quatre « Zigeunerlieder » et Johannes Brahms, Ditcherliebe, « Les Amours du poète » de Robert Shumann / Heinrich Heine….

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



With Andreas Jäggi (tenor) and Laurent Lamy (pianist). Works: four « Zigeunerlieder » and Johannes Brahms, Ditcherliebe, « Les Amours du poète » by Robert Shumann / Heinrich Heine… Con Andreas Jäggi (tenor) y Laurent Lamy (pianista). Obras: cuatro « Zigeunerlieder » y Johannes Brahms, Ditcherliebe, « Les Amours du poète » de Robert Shumann / Heinrich Heine…. Mit Andreas Jäggi (Tenor) und Laurent Lamy (Pianist). Werke: vier « Zigeunerlieder » und Johannes Brahms, Ditcherliebe, « Les Amours du poète » von Robert Shumann / Heinrich Heine… Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

