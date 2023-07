Journée Gustave Flaubert Château de Bosmelet Val-de-Scie, 27 août 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux et le Château de Bosmelet vous proposent de plonger le temps d’une journée, dans l’univers littéraire de Gustave Flaubert.

Au programme :

– 9h30 : Randonnée de 10km avec lecture des d’extraits du roman avec Vincent Vivès, professeur de littérature

– 12h30 : pique-nique tiré du sac dans le parc du Château

– 14h30 : Conférence gourmande avec présentation de l’art culinaire selon Flaubert par Vincent Vivés et Yvan Leclerc, spécialistes de la littérature Flaubertienne et dégustation d’un café gourmand.

Après avoir suivi la conférence, profitez de l’exposition sur les propriétés de Flaubert et découvrez le parc et le jardin du Château.

Réservation obligatoire:

15 € / personne pour la journée complète

8€ / personne pour la randonnée uniquement.

2023-08-27 09:30:00 fin : 2023-08-27 17:30:00. .

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office and Château de Bosmelet invite you to spend a day immersed in the literary world of Gustave Flaubert.

Program:

– 9:30 am: 10km walk with a reading of excerpts from the novel by Vincent Vivès, literature teacher

– 12:30 pm: picnic in the Château grounds

– 2:30 pm: Gourmet conference with presentation of Flaubert?s culinary art by Vincent Vivés and Yvan Leclerc, specialists in Flaubertian literature, and gourmet coffee tasting.

After the lecture, enjoy the exhibition on Flaubert’s properties and discover the Château’s park and garden.

Reservations essential:

15? / person for the full day

8? / person for the hike only

La Oficina de Turismo Terroir de Caux y el Château de Bosmelet le invitan a pasar un día inmerso en el universo literario de Gustave Flaubert.

En el programa

– 9.30 h: paseo de 10 km con lectura de fragmentos de la novela por Vincent Vivès, profesor de literatura

– 12.30 h: picnic en los jardines del castillo

– 14.30 h: Conferencia gastronómica con una presentación del arte culinario de Flaubert a cargo de Vincent Vivés e Yvan Leclerc, especialistas en literatura flaubertiana, seguida de un café gastronómico.

Tras la conferencia, disfrute de la exposición sobre las propiedades de Flaubert y descubra el parque y el jardín del Château.

Imprescindible reservar:

15? / persona para la jornada completa

8? por persona sólo para el paseo

Das Office de Tourisme Terroir de Caux und das Château de Bosmelet laden Sie ein, einen Tag lang in die literarische Welt von Gustave Flaubert einzutauchen.

Auf dem Programm stehen :

– 9.30 Uhr: Wanderung von 10 km mit Lesung von Auszügen aus dem Roman mit Vincent Vivès, Literaturlehrer

– 12:30 Uhr: Picknick aus dem Rucksack im Park des Schlosses

– 14:30 Uhr: Gourmetkonferenz mit Vorstellung der Kochkunst nach Flaubert durch Vincent Vivés und Yvan Leclerc, Spezialisten für Flauberts Literatur, und Verkostung eines Gourmetkaffees.

Nutzen Sie nach dem Vortrag die Ausstellung über Flauberts Anwesen und entdecken Sie den Park und den Garten des Schlosses.

Eine Reservierung ist erforderlich:

15? / Person für den ganzen Tag

8 / Person nur für die Wanderung

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche