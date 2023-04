Concert « Porgy and Bess » Château de Bosmelet, 1 juillet 2023, Val-de-Scie.

Concert Porgy and Bess, œuvres de Gershwin et Sablier, avec la participation exceptionnelle de Lydie Pace (soprano) ainsi qu’Arthur Reynaud-Chanon (clarinette), Alyssa Ait Hammou (violon), Tatsuya Hatano (alto) Christophe Jeannin (violoncelle), Fredrik Fraysse (contrebasse) et Dominique Sablier (piano)..

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Porgy and Bess concert, works by Gershwin and Sablier, with the exceptional participation of Lydie Pace (soprano) as well as Arthur Reynaud-Chanon (clarinet), Alyssa Ait Hammou (violin), Tatsuya Hatano (viola) Christophe Jeannin (cello), Fredrik Fraysse (double bass) and Dominique Sablier (piano).

Concierto Porgy and Bess, obras de Gershwin y Sablier, con la participación excepcional de Lydie Pace (soprano), así como de Arthur Reynaud-Chanon (clarinete), Alyssa Ait Hammou (violín), Tatsuya Hatano (viola), Christophe Jeannin (violonchelo), Fredrik Fraysse (contrabajo) y Dominique Sablier (piano).

Konzert Porgy and Bess, Werke von Gershwin und Sablier, mit der außergewöhnlichen Mitwirkung von Lydie Pace (Sopran) sowie Arthur Reynaud-Chanon (Klarinette), Alyssa Ait Hammou (Violine), Tatsuya Hatano (Viola) Christophe Jeannin (Violoncello), Fredrik Fraysse (Kontrabass) und Dominique Sablier (Klavier).

