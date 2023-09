Venez découvrir l’extérieur du château ! Château de Bosc Domazan, 17 septembre 2023, Domazan.

Dimanche 17 septembre, de 10h30 à 11h : visite guidée de l’extérieur du château par la propriétaire.

Le château de Bosc, 150 ans d’histoire ; ancienne bâtisse du XIXe siècle

de style Napoléon III.

De 10h à 19h : suite de l’exposition de sculptures végétales : « Tant que la vigne pousse… » par Emmanuelle Briat.

Château de Bosc 651 chemin du Bosc, 30390 Domazan Domazan 30390 Gard Occitanie Le château de Bosc, un magnifique édifice du XIXe siècle de style Napoléon III, est niché au milieu d'un parc enchanteur orné de roses blanches et bordé de majestueux cèdres du Liban. Au cœur des vignes et des oliviers, vous êtes invités à découvrir l'histoire des deux-roues au musée des enfants de la moto et du vélo.

Avec ses deux tours et son imposant double escalier extérieur menant à la loggia abritant l’entrée, le château est d’une grande élégance. Cependant, il s’agit d’un château de façade, car presque toutes les pièces sont dotées de fenêtres orientées à la fois vers le nord et le sud, ce qui leur confère une luminosité exceptionnelle. Bien que ce style architectural ne soit pas idéal pour faire face au mistral de la région, les concepteurs ont créé un second parc au nord ainsi qu’une haie de chênes et d’autres essences sur une longueur de près de 500 mètres et une largeur de 20 mètres.

Le parc s’étend sur une superficie de 12 000 m² et abrite une variété d’arbres et d’arbustes, tant indigènes qu’exotiques. Grâce aux efforts de la propriétaire actuelle, Simone Reynaud, et du célèbre paysagiste Patrice Gonfond, il est désormais agrémenté d’un magnifique jardin à la française. RN 100, ne pas descendre dans le village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Château de Bosc