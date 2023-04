Visite gastronomique « De notre verger à votre table » Château de Born, 1 janvier 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Vous allez découvrir l’origine de la prune d’Ente qui doucement étuvée dans nos fours devient le fameux Pruneaux d’Agen. Le château de Born, domaine prunicole depuis 1275, vous fera découvrir ses vergers, ses fours et sa boutique musée. Vous dégusterez ses gourmandises autour du pruneau d’Agen..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 12:30:00. EUR.

Château de Born

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



You will discover the origin of the Ente plum which slowly steamed in our ovens becomes the famous Agen Prunes. The castle of Born, prune growing estate since 1275, will make you discover its orchards, its ovens and its museum store. You will taste its delicacies around the Agen prune.

Descubrirá el origen de la ciruela de Ente, que se cuece suavemente en nuestros hornos para convertirse en los famosos Pruneaux de Agen. El Château de Born, vivero de ciruelas desde 1275, le mostrará sus huertos, sus hornos y su tienda-museo. Degustará sus delicias en torno a la ciruela pasa de Agen.

Sie werden den Ursprung der Prune d’Ente entdecken, die sanft in unseren Öfen gedämpft wird und zu den berühmten Pruneaux d’Agen wird. Das Schloss Born, seit 1275 ein Pflaumenanbaugebiet, zeigt Ihnen seine Obstgärten, seine Öfen und seinen Museumsladen. Sie werden seine Leckereien rund um die Pruneau d’Agen probieren.

Mise à jour le 2023-04-03 par OT Coeur de Bastides