Visite d’un château au cœur d’un domaine prunicole royal du XIIIe siècle Château de Born Saint-Eutrope-de-Born, 16 septembre 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Visite d’un château au cœur d’un domaine prunicole royal du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de Born 5 €. Gratuit pour les moins de 5 ans. Entrée libre. L’entrée donne droit à la réduction de 10% sur la boutique du château « Gourmandises autour du pruneaux Bio d’Agen » à partir de 50 € d’achat.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Born vous ouvre ses portes pour une visite libre avec audio guide sur le thème « Histoire sortilèges et secrets du château de Born – 750 ans d’histoire de France et du Périgord ».

L’audio guide est disponible en français, anglais, espagnol, allemand, italien et portugais.

Château de Born Born, 47210 Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 72 06 36 16 https://www.chateau-de-born.com/Bienvenue-au-chateau-de-Born-mariage-et-reception-Lot-et-Garonne-Haut-Agenais-Perigord Surplombant fièrement ses terres, lacs et vergers de prune d’Ente, le château de Born et ses jardins suspendus disposent d’une imposante salle des Gardes pouvant accueillir jusqu’à 300 invités. Le château dispose de deux cours : la cour d’honneur avec son belvédère et sa cour des gardes.

Le château de Born, domaine prunicole royal du XIIe siècle situé près de Villeréal produit et transforme du pruneau d’Agen. Tous les produits transformés sont élaborés à partir de la pulpe du pruneaux mi-cuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©OTCB