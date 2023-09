Concert de la Sainte-Cecile Chateau de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron, 25 novembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Concert de la Sainte-Cecile Samedi 25 novembre, 19h00 Chateau de Bonnemie

L’orchestre de la Philharmonique Oléronaise ne laisse pas passer la Sainte-Cécile sans célébrer la patronne des musiciens par un concert Samedi 25 Novembre à la salle du Château de Bonnemie. Le programme évolue toujours avec des morceaux de toutes origines : des musiques de films, des morceaux classiques, d’autres modernes et toujours des surprises. Les musiciens dirigés par Frédéric Chartier partageront avec le public leur enthousiasme musical au son des clarinettes, flutes, trompettes, saxophones, tuba, trombones accompagnés des percussions et batterie. Entrée libre et gratuite !

Chateau de Bonnemie 35 Avenue de Bonnemie , 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00

