Concert avec l’Harmonie d’Etampes Chateau de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron, 4 novembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Concert avec l’Harmonie d’Etampes Samedi 4 novembre, 20h00 Chateau de Bonnemie

C’est presque devenu une tradition à la Toussaint: la Philharmonique Oléronaise se joint à celle d’Etampes pour un concert commun le Samedi 4 Novembre à la salle du Château de Bonnemie. Au programme : des morceaux choisis dans le répertoire des 2 orchestres, joués en commun, des musiques de films, des morceaux classiques, d’autres modernes et toujours des surprises. Les 50 musiciens des deux orchestres, sauront ravir le public au son des clarinettes, flutes, trompettes, saxophones, tuba, trombones accompagnés des percussions et batterie, et sous la direction des 2 chefs d’orchestre.

Chateau de Bonnemie 35 Avenue de Bonnemie , 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:30:00+01:00

