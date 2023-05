Visite libre des extérieurs du château de Bonnemare Château de Bonnemare, 16 septembre 2023, Radepont.

Visite libre des extérieurs du château de Bonnemare 16 et 17 septembre Château de Bonnemare

Vous pourrez visiter gratuitement le parc, les jardins et le corps de ferme qui comprends une forge, un pressoir et un four à pain.

Château de Bonnemare 990 chemin de Bacqueville, 27380 Radepont Radepont 27380 Eure Normandie 02 32 49 03 73 http://www.bonnemare.com https://www.facebook.com/Bonnemare/ Construit au XVIe siècle, le château de Bonnemare est un rare ensemble homogène de style Renaissance au nord de la Loire. Il comprend un porche d’entrée, une chapelle ronde du XVIe, présence dans la cuisine d’un tourne-broche imaginé par Léonard de Vinci, présence de deux chambres : la chambre de parade et son décor du XVIIe et la chambre Louis XVI et son décor du XVIIIe siècle. Corps de ferme XVIe siècle, avec forge, étables, boulangerie et cidrerie complète (tour à piler, pressoir à longue étreinte).

