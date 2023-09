le mètre-mot château de Bonnais Coust, 6 avril 2024, Coust.

Coust,Cher

Vincent Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète à la « Raymond Devos » mais pas que !.

château de Bonnais

Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire



Vincent Pensuet juggles with his meter and takes us on a verbal deluge, a jubilant play on words, a delirium of poetic words à la « Raymond Devos », but not only that!

Vincent Pensuet hace malabarismos con la métrica y nos lleva a un puro diluvio verbal, un jubiloso juego de palabras, un delirio de palabras poéticas a lo « Raymond Devos », ¡pero no sólo eso!

Vincent Pensuet jongliert mit seinem Metrum und nimmt uns mit in eine reine Wortflut, das Spiel mit den Wörtern ist jubilierend, ein Delirium von Dichterwörtern à la « Raymond Devos », aber nicht nur!

Mise à jour le 2023-09-18