JEP 2023 – Festival de BD Bonabulles Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 16 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, dessinateurs et scénaristes de BD s’installent au château de Bonaguil pour la 5ème édition du festival.

Sur place : séances de dédicaces, vente d’albums, ateliers BD pour les enfants, concours de BD..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the European Heritage Days, cartoonists and scriptwriters of comic strips settle in the castle of Bonaguil for the 5th edition of the festival.

On site: signing sessions, sale of albums, comic book workshops for children, comic book competition.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, dibujantes y guionistas de cómic se instalan en el castillo de Bonaguil con motivo de la 5ª edición del festival.

Habrá firmas de libros, venta de álbumes, talleres de cómic para niños y un concurso de cómics.

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes ziehen Comiczeichner und -autoren für die 5. Ausgabe des Festivals in das Schloss Bonaguil ein.

Vor Ort: Signierstunden, Verkauf von Alben, Comic-Workshops für Kinder, Comic-Wettbewerb.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Fumel – Vallée du Lot