JEP 2023 – Reconstitution historique au château de Bonaguil Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 16 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, la troupe Sancte Solari, composée d’étudiants et de passionnés d’Histoire, établira son campement dans la barbacane du Château de Bonaguil. Au programme, des scènes de vie médiévales, des démonstrations et de nombreux ateliers..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the European Heritage Days, the Sancte Solari troupe, made up of students and history enthusiasts, will set up camp in the barbican of the Château de Bonaguil. On the program, scenes of medieval life, demonstrations and numerous workshops.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, la compañía Sancte Solari, formada por estudiantes y aficionados a la historia, acampará en la barbacana del castillo de Bonaguil. En el programa: escenas de la vida medieval, demostraciones y numerosos talleres.

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes wird die Truppe Sancte Solari, die aus Studenten und Geschichtsliebhabern besteht, ihr Lager in der Barbakane des Château de Bonaguil aufschlagen. Auf dem Programm stehen Szenen aus dem mittelalterlichen Leben, Vorführungen und zahlreiche Workshops.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Fumel – Vallée du Lot