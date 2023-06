Les Mercredis du Moyen-Âge – Ateliers calligraphie, tir à l’arc et balade comptée Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 23 août 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Atelier sur le tir à l’arc et balade contée, avec le Comptoir Sport Nature du Périgord Noir

Les ateliers sont compris dans le prix d’entrée du château..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . EUR.

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Archery workshop and storytelling walk, with Comptoir Sport Nature du Périgord Noir

The workshops are included in the price of admission to the château.

Taller de tiro con arco y paseo cuentacuentos, con el Comptoir Sport Nature du Périgord Noir

Los talleres están incluidos en el precio de la entrada al castillo.

Workshop zum Thema Bogenschießen und Märchenwanderung, mit dem Comptoir Sport Nature du Périgord Noir

Die Workshops sind im Eintrittspreis für das Schloss enthalten.

