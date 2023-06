Chasse au trésor à Bonaguil Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 26 juillet 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Les petits aventuriers partent à la recherche du trésor de Bérenger : ils devront pour trouver le coffre résoudre les énigmes qu’il a laissé derrière lui. Réservation obligatoire, dès 6 ans..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Little adventurers set off in search of Bérenger’s treasure: to find the chest, they’ll have to solve the riddles he left behind. Reservations essential, ages 6 and up.

Los pequeños aventureros parten en busca del tesoro de Bérenger: para encontrar el cofre, tienen que resolver los enigmas que dejó. Imprescindible reservar, a partir de 6 años.

Die kleinen Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Berengars Schatz: Um die Truhe zu finden, müssen sie die Rätsel lösen, die er hinterlassen hat. Reservierung erforderlich, ab 6 Jahren.

