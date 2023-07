Reconstitution historique au château Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 16 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Tout au long du week-end, la troupe Sancte Solari, composée d’étudiants et de passionnés d’histoire, établira son campement dans la barbacane du Château de Bonaguil. Au programme, des ateliers, des démonstrations, et tout simplement, des scènes de vie médiévales.

Démonstrations armes et combats : les hommes d’armes de la compagnie présenteront le combat type « féodal » comme il était pratiqué au XIIe siècle en temps de guerre. Ils expliqueront au public les différentes armes et leur maniement ainsi que des petites anecdotes les concernant. Des combattants s’affronteront lors de combats féroces.

Hygiène et cosmétique au Moyen Âge : découverte des pratiques et croyances du corps et de la santé au Moyen Âge : hygiène dentaire et corporelle, critères de beauté, différents remèdes et produits utilisés de l’époque. La Dame de Gloirac ainsi que ses Dames de compagnie se feront un plaisir de s’occuper des visiteurs durant cette animation.

La justice féodale : meurtrier, violeur, faux monnayeur ou simple voleur ? Venez donc faire connaissance avec la justice des XIIe et XIIIe siècles. Lors de cette interprétation, les spectateurs découvriront les notions de basse, moyenne et haute justice, mais également les châtiments infligés en fonction des crimes. Le Seigneur et sa Dame, accompagnés de leur cour, se feront un plaisir de rendre la justice et d’écouter les doléances. Cette animation se fait avec l’aimable participation du public.

Présentation de l’équipement médiéval : la troupe montrera comment s’équipe un milicien, un sergent d’armes ou encore un chevalier. Quelques heureux élus pourront même essayer des pièces d’équipements.

Atelier cotte de mailles : le Sergent d’armes fera découvrir la fabrication d’une cotte de mailles, véritable « tissu de métal », de ses origines celtiques jusqu’à son utilisation moderne. Il montrera comment « tresser » la maille et les spectateurs pourront réaliser leur propre cotte de mailles.

La troupe campera sur place tout le week-end dans les conditions médiévales. Les visiteurs pourront assister à la préparation des repas au feu de bois et visiter le campement.

Château de Bonaguil Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 41 90 71 http://www.chateau-bonaguil.com Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. Bâti au cours de la guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s’adapter aux armes à feu. Ce site imposant est en remarquable état de conservation.

