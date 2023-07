Festival de BD « Bonabulles » (5e édition) Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Front-sur-Lémance Festival de BD « Bonabulles » (5e édition) Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 16 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance. Festival de BD « Bonabulles » (5e édition) 16 et 17 septembre Château de Bonaguil 4 €. Entrée libre. Pendant deux jours, des auteur.e.s viendront dédicacer leurs albums, dont Crisse, Olivier G. Boiscommun, Pauline Roland, Patrick Goulesque, H. Tonton, Lise Garçon, Christian Paty (alias Dzack), Amélie Sarn, Troubs, Valérie Vernay, Hugues Labiano, Clara Lang, Marie Creps, Marion Duclos, Jean-Luc Carrera, etc. L’invitée d’honneur de cette nouvelle édition est Caly, qui a, cette année, réalisé l’affiche du festival. Les séances de dédicaces auront lieu de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Rencontres et ateliers sont au programme de ces journées. Les festivaliers pourront bien entendu en profiter pour visiter le magnifique château dont l’entrée sera exceptionnellement au tarif unique de 4 € la journée. Château de Bonaguil Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 41 90 71 http://www.chateau-bonaguil.com Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. Bâti au cours de la guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s’adapter aux armes à feu. Ce site imposant est en remarquable état de conservation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Caly Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Front-sur-Lémance Autres Lieu Château de Bonaguil Adresse Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance Ville Saint-Front-sur-Lémance Departement Lot-et-Garonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-front-sur-lemance/