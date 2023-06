La vie de Château Château de Boisrond, 3 Bois Rond, 89500 Bussy-le-Repos Bussy-le-Repos, 17 juillet 2023, Bussy-le-Repos.

La vie de Château 17 – 21 juillet Château de Boisrond, 3 Bois Rond, 89500 Bussy-le-Repos Participation des familles suivant le quotient familial – Prise en charge par la ville si grande difficulté financière en lien avec la référente sociale.

Ces séjours sont organisés par le service Enfance Jeunesse avec les animateurs de la Ville. Ils proposent aux enfants de vivre des vacances pleines de découvertes et de partage dans un environnement privilégié et verdoyant.

La vie quotidienne sera aménagée pour permettre à chacun de vivre à son rythme.

Les activités proposées par les animateurs et construites avec les enfants, permettront de profiter pleinement de ce nouvel environnement : jeux de pleine nature, cabanes, VTT, baignades en rivière, découverte de l’environnement. Des partenaires seront mobilisés pour des initiations pêche et équestre.

Une expérience collective unique pour jouer et explorer dans un château de rêve. Les temps de renforcements des apprentissages se feront de manière formelle et informelle durant tous les temps du séjour.

Proposer des séjours de 5 jours pour des petits groupes d’enfants maternels et élémentaires mixtes, décrocheurs scolaires ou non, venant de quartiers différents de la ville (dont un quartier prioritaire), pour certains ESH, permettra de soutenir la dimension socialisante et citoyenne du PEDT.

