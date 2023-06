Bussy découvertes Château de Boisrond, 3 Bois Rond, 89500 Bussy-le-Repos Bussy-le-Repos, 3 juillet 2023, Bussy-le-Repos.

Bussy découvertes 3 – 7 juillet Château de Boisrond, 3 Bois Rond, 89500 Bussy-le-Repos

Le séjour est un contexte favorable pour le vivre ensemble. Les jeunes vont apprendre à se connaitre , et à découvrir un lieu nouveau, avec des règles spécifiques que chacun devra respecter. La vie en collectivité et le partage des temps de vie quotidien est le meilleur moyen de travailler le vivre ensemble

Ici, la découverte va se trouver dans le lieu : un château, un grand parc, un bois, des locaux annexes, un jardin, etc… C’est par ce biais que l’équipe d’animation va travailler le plaisir de la découverte chez les jeunes. Les animateurs vont pouvoir s’appuyer sur un milieu très différent de ce que les enfants connaissent au sein des accueils jeunes, ce qui favorisera des activités de loisirs différentes.

Le groupe sera constitué de jeunes issus de 4 accueils de la ville, situés dans différents quartier. Les responsables de ces accueils ont construit ensemble un pôle jeunesse sur la ville, afin de proposer en commun des actions de préventions, des animations culturelles et sportives, et en finalité ce séjour éducatif. Ce sont donc 10 jeunes de chaque structure qui vivront cette expérience ensemble.

