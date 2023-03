Exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Château de Bois-Préau Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison

Exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Château de Bois-Préau, 13 mai 2023, Rueil-Malmaison. Exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Samedi 13 mai, 17h30 Château de Bois-Préau Entrée libre A l’occasion de la 19e édition de la Nuit européenne des musées, venez vivre une expérience inédite et ludique ! Le samedi 13 mai 2023 ouverture exeptionnelle du château de Bois-Préau jusqu’à 22h. Cela sera l’occasion de venir découvrir l’exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Château de Bois-Préau 1 B Av. de l’Impératrice Joséphine, 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/ En transports : – Depuis La Défense : Bus RATP n°258, arrêt « Bois-Préau » ou « Le Château » – Depuis la gare RER (ligne A) de Rueil-Malmaison : Bus Transdev n°27, arrêt « Bois-Préau » ou « Le Château » Par la route : – Depuis La Défense : A14 puis A86 – Depuis la Porte d’Auteuil : A13 sortie n°5 Vaucresson – Depuis Boulogne-Billancourt par la D907 puis la D180 en passant par Saint Cloud Stationnement – Parking visiteurs du musée (gratuit) : Avenue du château de Malmaison – 92500 Rueil-Malmaison – Parking Indigo Rueil-Malmaison / Bois-Préau (payant) : 5 Rue Charles Floquet – 92500 Rueil-Malmaison Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Pierre Holley

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Château de Bois-Préau Adresse 1 B Av. de l'Impératrice Joséphine, 92500 Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Château de Bois-Préau Rueil-Malmaison

Évènements liés

Château de Bois-Préau Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rueil-malmaison/

Exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Château de Bois-Préau 2023-05-13 was last modified: by Exposition « 1769, La Corse à la naissance de Napoéon Bonaparte ». Château de Bois-Préau Château de Bois-Préau 13 mai 2023 Château de Bois-Préau Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine