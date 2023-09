Découverte du site de Bois Charente à Graves-Saint-Amant Château de Bois-Charente Graves-Saint-Amant, 16 septembre 2023, Graves-Saint-Amant.

Découverte du site de Bois Charente à Graves-Saint-Amant Samedi 16 septembre, 10h30 Château de Bois-Charente Gratuit. Inscription obligatoire avant le 15 septembre 17h pour les visites guidées.

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Social) et la ville d’Angoulême vous proposent de découvrir le site de Bois-Charente situé sur la commune de Graves Saint-Amant.

Au programme :

10h30 : ouverture du site.

11h et 14h : visite guidée avec un membre des espaces verts de la ville d’Angoulême pour découvrir les arbres et essences présents dans le parc.

11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée d’une partie du manoir avec un médiateur du musée du Papier pour vous présenter l’histoire du lieu, la vie de Jean Fougerat et son rôle dans l’histoire du Cognac et du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Social) d’Angoulême.

12h – 14h : pique-nique champêtre ! Venez vous installer dans le parc en famille avec votre pique-nique. Pensez à apporter votre nécessaire et vos jeux d’extérieur.

17h30 : fermeture du manoir et du parc

Château de Bois-Charente Bois Charente, 16120 Graves-Saint-Amant Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Pierre Boulet