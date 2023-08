Concert Journées Européennes du Patrimoine Château de Boën – musée des vignerons du Forez. Boën Catégories d’Évènement: Boën

Concert Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00
Château de Boën – musée des vignerons du Forez.

Entrée libre

L'Orchestre de Boën enchantera votre venue au fil des notes durant ce week-end dédié aux richesses patrimoniales.

Château de Boën – musée des vignerons du Forez.
Place de la République, 42130 Boën
Boën
42130 Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

04 77 24 08 12
http://www.chateaumuseeboen.fr

Construit en 1786 par Michele Dalgabbio, le château est composé d'un corps principal de logis, élevé sur une terrasse qui domine la cour d'honneur et qui se termine par deux pavillons carrés coiffés de frontons. Le centre est occupé par une tour octogonale engagée.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

