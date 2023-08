visite libre Château de Boën – Musée des vignerons du Forez Château de Boën – musée des vignerons du Forez. Boën Catégories d’Évènement: Boën

visite libre Château de Boën – Musée des vignerons du Forez

16 et 17 septembre 2023

Entrée libre

Le Château de Boën – Musée des vignerons du Forez ouvre gratuitement ses portes pour la visite ou la redécouverte de sa collection d'ethnologie locale. Ce dernier et rare témoin de la fin de l'Ancien Régime dans le Forez accueille l'expostion temporaire : Sensitivité de Gilles Tranchant.

Château de Boën – musée des vignerons du Forez.
Place de la République, 42130 Boën
Boën
42130 Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

04 77 24 08 12
http://www.chateaumuseeboen.fr

Construit en 1786 par Michele Dalgabbio, le château est composé d'un corps principal de logis, élevé sur une terrasse qui domine la cour d'honneur et qui se termine par deux pavillons carrés coiffés de frontons. Le centre est occupé par une tour octogonale engagée.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

