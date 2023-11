Féérie de Noël Château de Blosset Vignoux-sur-Barangeon, 2 décembre 2023, Vignoux-sur-Barangeon.

Vignoux-sur-Barangeon,Cher

Animations en costumes d’époque. Boutique, visite libre aux chandelles, rencontres avec St Nicolas et ses lutins..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:30:00. 15 EUR.

Château de Blosset

Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire



Entertainment in period costumes. Store, candlelight tours, meetings with St Nicolas and his elves.

Espectáculos con trajes de época. Tienda, visitas a la luz de las velas, encuentros con San Nicolás y sus duendes.

Animationen in historischen Kostümen. Laden, freie Besichtigung bei Kerzenlicht, Begegnungen mit St. Nikolaus und seinen Kobolden.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT VIERZON