Nuit noire au château de Blosset Château de Blosset Vignoux-sur-Barangeon, 27 octobre 2023, Vignoux-sur-Barangeon.

Vignoux-sur-Barangeon,Cher

En Sologne, à la faveur d’une nuit d’automne particulièrement obscure, vous êtes brusquement plongé dans le temps et revenez, 240 ans plus tôt, le soir du 23 août 1782, l’une des dates les plus mystérieuses et les plus sombres de l’histoire du Blosset….

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . 10 EUR.

Château de Blosset

Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire



In Sologne, on a particularly dark autumn night, you are suddenly plunged back in time to 240 years ago, on the evening of August 23, 1782, one of the most mysterious and darkest dates in the history of the Blosset?

En Sologne, en una noche de otoño especialmente oscura, uno se ve repentinamente sumergido en el tiempo hasta hace 240 años, en la noche del 23 de agosto de 1782, una de las fechas más misteriosas y oscuras de la historia de Blosset?

In einer dunklen Herbstnacht in der Sologne werden Sie plötzlich in die Zeit zurückversetzt und reisen 240 Jahre in die Vergangenheit, an den Abend des 23. August 1782, einem der geheimnisvollsten und dunkelsten Tage in der Geschichte von Blosset?

