A Table au Château Château de Blois Blois

A Table au Château Semaine des métiers du tourisme Jeudi 21 mars, 09h30 Château de Blois

Début : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Découvrer les métiers et formations de l’hôtellerie-restauration-tourisme au château de Blois. Ouvert à tous, vous pourrez participer à différents ateliers ludiques grâce à un circuit de visite passant par 3 pôles :

– Restauration : reconnaitre des ingrédients, légumes, condiments en visuel, pliage de boites à pizza, mini course de garçon de café, atelier barman, atelier comment dresser une table

– Hôtellerie : atelier pour faire un lit

– Tourisme : activité d’accueil et/ou de guide

Il sera également possible d’échanger avec des professionnels et établissements de formations.

Château de Blois 6 place du château, 41000 Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

