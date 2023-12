Noël à Blandy 2023 Château de Blandy les Tours Blandy, 4 décembre 2023, Blandy.

Blandy,Seine-et-Marne

Pour cette nouvelle année, le château de Blandy se dote de magie et de merveilles pour fêter Noël . Des animations tout au long du parcours viendront enchanter petits et grands. A la nuit tombée, des spectacles prendront place dans la cour du château..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-01-07 19:00:00. .

Château de Blandy les Tours Place des Tours

Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France



For the new year, the Château de Blandy will be decked out in magic and wonder to celebrate Christmas. Entertainment all along the way will enchant young and old alike. At nightfall, the château’s courtyard will be the setting for a series of shows.

Con motivo del nuevo año, el castillo de Blandy se engalana de magia y maravillas para celebrar la Navidad. A lo largo de todo el recorrido habrá espectáculos que encantarán a grandes y pequeños. Al anochecer, se organizarán espectáculos en el patio del castillo.

Im neuen Jahr wird das Schloss Blandy mit Magie und Wundern ausgestattet, um Weihnachten zu feiern. Entlang des Weges werden Animationen angeboten, die Groß und Klein verzaubern werden. Bei Einbruch der Dunkelheit finden im Schlosshof Aufführungen statt.

