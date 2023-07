Spectacles au château de Blandy Château de Blandy-les-Tours Blandy, 16 septembre 2023, Blandy.

Spectacles au château de Blandy 16 et 17 septembre Château de Blandy-les-Tours Entrée libre et gratuite

Cette année, Les Journées européennes du patrimoine mettent à l’honneur le patrimoine vivant.

Amusez-vous avec un couple farfelu ou bien venez écouter deux fanfares s’affronter. Ce sont vous, nobles visiteurs qui choisissent les thèmes de l’affrontement !

Programme du week-end

Les Dudes – Stories in the City

Si le spectacle était une pâtisserie, ce serait un mille-feuille. Certains ingrédients vous sont peut-être connus ? L’acrobatie, la musique, l’humour. Revisités à notre façon par nos cuisiniers. Finalement, de cuisine, il n’est pas question.

Chers spectateurs, notre spectacle « Stories in the city ! » est comme un délicieux mille-feuille, avec différentes couches de musique, de cirque et d’humour qui se mélangent pour vous offrir une expérience unique. Nous avons réinventé ces ingrédients pour vous proposer quelque chose de vraiment singulier. Venez donc découvrir notre univers mystérieux et surprenant, où la cuisine n’a pas sa place, mais où l’imagination et la créativité sont à l’honneur.

Compagnie Les Goulus – Le combat de fanfares

Deux fanfares, soutenues et coachées par les comédiens des Goulus, ont trois minutes pour se mesurer sur des thèmes proposés par le public.

Heureusement, l’arbitre impartial fait régner sa loi, appuyé par des commentaires pleins d’humour et de verve.

Impérial Kikiristan – Fantaisies kikiristanaises

Laissez-vous aller avec un service complet de haute classe offert par un orchestre capable des performances les plus folles et inattendues.

Tout terrain, cet orchestre caméléon sublimera chaque manifestation avec humour, sérénades, solos frénétiques et chorégraphies.

Sur terre, dans l’air ou sur l’eau, le Service Impérial de sa Majesté fera monter le standing de tout évènement pour partager toutes les saveurs de l’accueil traditionnel du Kikiristan.

Acousteel Gang – L’Acousteel se fait la belle !

ALERTE EVASION !! Une bande d’improbables dangereux bagnards, dont les tristement célèbres Frères Futal et l’infâme Tony Cello, s’est fait la belle ! Après 20 ans à cogner sur leurs bidons et de nouveau livrés à eux-mêmes, ils cherchent désespérément une planque et sèment la panique partout où ils passent… Partout où leur cavale les mène, ils crient leur innocence… mais ne vous y trompez pas : DONNEZ L’ALERTE SI VOUS LES VOYEZ !!

Horaires de passages :

10h45 : Fantaisies Kikiristanaises par la fanfare Impérial Kikiristan

11h30 : Stories in the City par Les Dudes

12h30 : L’Acousteel se fait la belle par Acousteel Gang

13h30 : Combat de fanfares dirigé par la Compagnie Les Goulus

14h30 : Stories in the City par Les Dudes

15h30 : Combat de fanfares dirigé par la Compagnie Les Goulus

16h45 : Fantaisies Kikiristanaises par la fanfare Impérial Kikiristan

17h30 : L’Acousteel se fait la belle par Acousteel Gang

Château de Blandy-les-Tours Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 http://www.chateau-blandy.fr/ https://www.twitter.com/chateaublandy A 10 km de Melun et voisin de Vaux-le-Vicomte, le château fort de Blandy-les-Tours compte parmi les derniers témoins d’architecture militaire médiévale en Île-de-France. Le Département de Seine-et-Marne, propriétaire, en a conduit la restauration. De loin dans la campagne, la silhouette insolite des remparts et des tours de Blandy apparaît au-dessus des toits du village. Le dépaysement du visiteur persiste au pied des murailles dominées par les hautes tours, puis – passée l’enceinte – dans la cour. Des structures souterraines au chemin de ronde, des courtines jusqu’au sommet du donjon, le circuit de visite décline tout le vocabulaire du château fort. Des clefs d’interprétation du château, de son histoire et de son environnement sont proposées à travers une salle d’exposition permanente. Accès RER – SNCF : RER D – Gare de Melun puis navette château bus De Paris : autoroute A5 – sortie n°16 Châtillon-la-Borde puis suivre la D47 De Melun/Provins : prendre la D408 puis suivre la D47 Plus d’infos : www.chateau-blandy.fr/venir-au-chateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Droits réservés- Château de Blandy