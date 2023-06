Concert « Les Echos du petit sorcier » NEKO LIGHT ORCHESTRA Château de Blandy-les-Tours Blandy, 23 juin 2023, Blandy.

Concert « Les Echos du petit sorcier » NEKO LIGHT ORCHESTRA Vendredi 23 juin, 20h30 Château de Blandy-les-Tours Entrée libre. Réservation conseillée sur le site Internet du château de Blandy-les-Tours (nombre de places limité)

Lancement du festival Emmenez-moi… au château de Blandy-les-Tours.

Les Echos du Petit Sorcier est un concert ré-interprétant les plus belles musiques composées pour la saga Harry Potter par l’immense John Williams, Nicolas Hopper ou encore le français Alexandre Desplat.

Ce spectacle saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde.

À noter : concert debout dans la cour du château de Blandy accessible aux personnes à mobilité réduite, et possibilité de venir avec le costume de sa maison !

Programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/lancement-au-chateau-de-blandy

Château de Blandy-les-Tours Place des Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 https://www.chateau-blandy.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-blandy.fr/fr »}] [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/lancement-au-chateau-de-blandy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

©Neko Light Orchestra / Olivier Durand