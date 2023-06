Visite « La magie des plantes » Château de Blandy Blandy, 3 juin 2023, Blandy.

Visite « La magie des plantes » 3 et 4 juin Château de Blandy Réservation conseillée

Autour de certaines plantes règne une aura de mystères. Parfois utilisées pour faire le bien, parfois utilisées pour faire le mal, les plantes de sorcières, qui permettaient de fabriquer des potions ou autres philtres, vous surprendront.

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 https://www.chateau-blandy.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-blandy.fr/fr-FR/accueil »}] Du simple manoir fortifié au château fort de la guerre de Cent ans, du château résidentiel renaissant à la Ferme des tours, le château de Blandy-les-Tours a connu une longue histoire et a été la propriété de familles prestigieuses.

Restauré par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, ce château, rare témoin de l’architecture militaire médiéval en Île-de-France, engage désormais un dialogue permanent entre patrimoine et création artistique contemporaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©Château de Blandy