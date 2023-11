Visites guidées du château de Biron Château de Biron Biron, 23 décembre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

Tous les jours du 23 décembre au 8 janvier profitez des visites guidées qui vous transportent d’époque en époque à 15h..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 16:00:00. .

Château de Biron Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every day from December 23 to January 8, enjoy guided tours that take you from era to era at 3pm.

Todos los días del 23 de diciembre al 8 de enero, disfrute de visitas guiadas que le llevarán de una época a otra a las 15.00 horas.

Jeden Tag vom 23. Dezember bis zum 8. Januar genießen Sie die geführten Touren, die Sie um 15 Uhr von einer Epoche in die nächste versetzen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides