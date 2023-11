Jeu de piste de Noël Château de Biron Biron, 23 décembre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

Quel méli-mélo dans ce château !!

Les lutins, les rennes, la fée sorcière et même le Père Noël… Tout le monde s’est amusé avec les mots !

Sans vous perdre dans ce GIGANTESQUE château il faudra reconstituer la phrase perdue… Mais ne vous inquiétez pas, les lutins vous ont laissé des indices sur votre chemin….

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00.

Château de Biron Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What a mishmash of a castle!

Elves, reindeer, the fairy witch and even Santa Claus? Everyone has had fun with words!

Without getting lost in this GIGANTESQUE castle, you’ll have to piece together the lost phrase? But don’t worry, the elves have left clues along the way?

¡Menudo revoltijo es este castillo!

¿Elfos, renos, el hada bruja y hasta Papá Noel? ¡Todos se han divertido con las palabras!

Sin perderte en este GIGANTESCO castillo, tendrás que recomponer la frase perdida? Pero no te preocupes, los elfos han dejado pistas por el camino?

Was für ein Durcheinander in diesem Schloss!

Die Elfen, die Rentiere, die Feenhexe und sogar der Weihnachtsmann? Alle haben sich mit den Wörtern amüsiert!

Ohne dich in diesem GIGANTISCHEN Schloss zu verlieren, musst du den verlorenen Satz wieder zusammensetzen? Aber keine Sorge, die Wichtel haben dir Hinweise auf deinem Weg hinterlassen?

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides