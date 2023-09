Initiation à la danse médiévale Château de Biron Biron, 21 octobre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

Tous les jours du 21 octobre au 5 novembre, découvrez la danse médiévale au château de Biron à l’occasion des vacances de la Toussaint..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 16:30:00. .

Château de Biron Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every day from October 21 to November 5, discover medieval dance at Château de Biron during the All Saints’ Day vacations.

Todos los días del 21 de octubre al 5 de noviembre, descubra la danza medieval en el castillo de Biron durante las vacaciones de Todos los Santos.

Entdecken Sie anlässlich der Allerheiligenferien vom 21. Oktober bis zum 5. November jeden Tag mittelalterlichen Tanz im Schloss Biron.

Mise à jour le 2023-09-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides