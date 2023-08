Journées du patrimoine au château de Biron Château de Biron Biron, 17 septembre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, le château de Biron propose le billet d’entrée à -50%. Samedi 16 et Dimanche 17 à 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 17h30 :

Visite guidée : « Biron, des caves aux greniers ! »

Participez à une visite guidée exceptionnelle. Vous serez invités à découvrir les lieux secrets de l’ancestrale forteresse des ducs de Biron ! Vous aurez l’occasion de découvrir la grande charpente (l’une des plus hautes de France) ou encore la magnifique salle du pilier..

Château de Biron Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the Journées du Patrimoine 2023, Château de Biron is offering 50% off admission. Saturday 16th and Sunday 17th at 10:30 / 11:30 / 14:30 / 15:30 / 17:30 :

Guided tour: « Biron, from the cellars to the attics!

Take part in an exceptional guided tour. You?ll be invited to discover the secret places of the ancestral fortress of the Dukes of Biron! You’ll have the opportunity to discover the great roof structure (one of the highest in France) and the magnificent pillar room.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2023, el castillo de Biron ofrece un descuento del 50% en la entrada. Sábado 16 y domingo 17 a las 10.30 h / 11.30 h / 14.30 h / 15.30 h / 17.30 h :

Visita guiada: « ¡Biron, de las bodegas a los desvanes!

Participe en una visita guiada excepcional. Le invitaremos a descubrir los lugares secretos de la fortaleza ancestral de los duques de Biron Tendrá la oportunidad de descubrir la gran estructura del tejado (una de las más altas de Francia) y la magnífica sala de los pilares.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes 2023 bietet das Schloss Biron die Eintrittskarte für -50% an. Samstag, 16. und Sonntag, 17. um 10:30 / 11:30 / 14:30 / 15:30 / 17:30 Uhr :

Führung: « Biron, von den Kellern zu den Dachböden! »

Nehmen Sie an einer außergewöhnlichen Führung teil. Sie werden eingeladen, die geheimen Orte der uralten Festung der Herzöge von Biron zu entdecken! Sie haben die Gelegenheit, den großen Dachstuhl (einen der höchsten in Frankreich) oder auch den prächtigen Pfeilersaal zu entdecken.

