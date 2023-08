Journées du patrimoine Balade nocturne au château de Biron Château de Biron Biron, 16 septembre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, le château de Biron propose le billet d’entrée à -50%. Balade nocturne contée au flambeau. Rendez-vous à 21h au château pour une visite nocturne contée du château et une descente au flambeau jusqu’au pittoresque village de Biron. Vous découvrirez sa halle, ses belles maisons renaissance et son église romane, sublimés par la lueur des flambeaux. Venez costumés pour que la magie soit totale !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 23:00:00. .

Château de Biron Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the Journées du Patrimoine 2023, Château de Biron is offering a 50% discount on admission. Torch-lit nocturnal tour. Join us at 9pm at the château for a storytelling tour of the château and a torchlit descent to the picturesque village of Biron. You’ll discover its market hall, beautiful Renaissance houses and Romanesque church, all enhanced by the light of the torches. Come in costume, and let the magic begin!

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2023, el castillo de Biron ofrece un descuento del 50% en la entrada. Visita nocturna con antorchas. Nos vemos a las 21:00 en el castillo para una visita nocturna del castillo y un descenso iluminado con antorchas al pintoresco pueblo de Biron. Descubrirá su mercado, sus bellas casas renacentistas y su iglesia románica, todo ello realzado por la luz de las antorchas. Venga disfrazado para vivir una experiencia mágica

Anlässlich der Tage des Kulturerbes 2023 bietet das Schloss Biron die Eintrittskarte für -50% an. Nächtlicher Spaziergang mit Märchen und Fackeln. Treffpunkt um 21 Uhr am Schloss für einen nächtlichen Rundgang mit Märchenerzählungen durch das Schloss und einen Fackelzug ins malerische Dorf Biron. Sie werden die Markthalle, die schönen Renaissancehäuser und die romanische Kirche entdecken, die im Schein der Fackeln erleuchtet werden. Kommen Sie kostümiert, damit der Zauber vollkommen ist!

Mise à jour le 2023-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides