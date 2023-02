Château de Bienassis – Journée des Loisirs Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Château de Bienassis – Journée des Loisirs, 9 avril 2023, Erquy . Château de Bienassis – Journée des Loisirs Route de la Libération Erquy Cotes-d’Armor

2023-04-09 – 2023-04-09 Erquy

Cotes-d’Armor Plongez dans l’univers d’une demeure seigneuriale bretonne. Parc forestier, jardin à la française, potager, mur d’enceinte crénelé, douves, cour d’honneur : le château de Bienassis vous offre un aperçu de la vie de château du XVème siècle à aujourd’hui.

Encore habité, vous pourrez visiter les appartements d’époque situés en rez-de-chaussée, ainsi qu’arpenter le mur d’enceinte crénelé bordé de douves.

Visite guidée à 14h30 et à 16h00. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

contact@chateau-bienassis.com +33 2 96 72 22 03 https://www.facebook.com/chateaudebienassis

