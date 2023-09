Cet évènement est passé Château de Bien-Assis Château de Bien-Assis Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Château de Bien-Assis Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Bien-Assis Visite commentée de ce manoir typique du XVe siècle qui a conservé presque intact ses dispositions d'origine.

Condamné à la démolition lors de l’urbanisation du quartier, il a été sauvé par Les Amis de Montluçon qui l’ont acheté et restauré.

Condamné à la démolition lors de l'urbanisation du quartier, il a été sauvé par Les Amis de Montluçon qui l'ont acheté et restauré.

Aujourd'hui, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il abrite les collections et la bibliothèque de la Société. Château de Bien-Assis Allée des Goélands, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

