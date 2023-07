Participez à une visite guidée d’un château du XVIIème et profitez de plusieurs animations Château de Bicqueley Bicqueley Catégories d’Évènement: Bicqueley

Meurthe-et-Moselle Participez à une visite guidée d’un château du XVIIème et profitez de plusieurs animations Château de Bicqueley Bicqueley, 16 septembre 2023, Bicqueley. Participez à une visite guidée d’un château du XVIIème et profitez de plusieurs animations 16 et 17 septembre Château de Bicqueley Entrée libre Des animations et une exposition de véhicules militaires d’époque agrémenteront la visite de la chapelle, du pigeonnier et de la chambrée des As, afin de permettre aux visiteurs de découvrir ce château portant plusieurs témoignages de l’Histoire de France. Château de Bicqueley 797 rue Nicolas Chenin, 54200 Bicqueley Bicqueley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est Ce château rural du XVIIIe siècle à vocation agricole fut la demeure d’un ecclésiastique, puis un fief au service du roi de France. Témoin de l’histoire locale et des conflits militaires, l’édifice est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2012. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

