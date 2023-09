Les Insolites #4 – « Les pieds parallèles (Happy Manif) » Chateau de Bezincam Saubusse, 30 septembre 2023, Saubusse.

Saubusse,Landes

Les Insolites #4 – Découvrez un site patrimonial insolite au travers d’une œuvre artistique actuelle !

Cette année, le Château de Bezincam de Saubusse ouvre les portes de son parc à la joyeuse chorégraphie participative Les pieds parallèles (Happy Manif)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:30:00. EUR.

Chateau de Bezincam

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Insolites #4 – Discover an unusual heritage site through a contemporary work of art!

This year, the Château de Bezincam in Saubusse is opening the gates of its park to the joyous participatory choreography Les pieds parallèles (Happy Manif).

Les Insolites #4 – ¡Descubra un patrimonio insólito a través de una obra de arte contemporánea!

Este año, el castillo de Bezincam, en Saubusse, abre las puertas de su recinto a la alegre coreografía participativa Les pieds parallèles (La Manif feliz).

Les Insolites #4 – Entdecken Sie eine ungewöhnliche Kulturerbestätte durch ein aktuelles Kunstwerk!

Dieses Jahr öffnet das Château de Bezincam in Saubusse die Tore seines Parks für die fröhliche Choreographie Les pieds parallèles (Happy Manif).

