Yvelines Animations dans les douves du Château de Beynes Château de Beynes Beynes, 16 septembre 2023, Beynes. Animations dans les douves du Château de Beynes 16 et 17 septembre Château de Beynes 2 compagnies de reconstitution médiévale proposent des animations dans les douves du Château

– spectacles de tirs d’artillerie et présentation des armes du Moyen-Âge (par la compagnie l’Artilleur du Roi) : samedi à partir de 14h ; dimanche à partir de 12h

– ateliers artisanat et combats (par la compagnie Ecalibur Yvelines) Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Château médiéval Parking avenue de la Gare – 78650 BEYNES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

