Visite du Parc du Château de Berles-Monchel Château de Berles-Monchel Berles-Monchel Catégories d’Évènement: Berles-Monchel

Pas-de-Calais Visite du Parc du Château de Berles-Monchel Château de Berles-Monchel Berles-Monchel, 16 septembre 2023, Berles-Monchel. Visite du Parc du Château de Berles-Monchel 16 et 17 septembre Château de Berles-Monchel 4€, forfait de 6€ pour familles de 3 à 4 personnes, gratuit pour les moins de 18 ans Le parc du château de Berles-Monchel, inscrit Monument historique depuis 2016.

Visite suivant un parcours fléché, avec documents explicatifs et accès à une salle à l’intérieur du château.

Entrée par la grille blanche en face au n°58 rue Principale Château de Berles-Monchel Rue Principale – 62690 Berles-Monchel Berles-Monchel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 80 26 30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 M De Calan Détails Catégories d’Évènement: Berles-Monchel, Pas-de-Calais Autres Lieu Château de Berles-Monchel Adresse Rue Principale - 62690 Berles-Monchel Ville Berles-Monchel Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Château de Berles-Monchel Berles-Monchel

Château de Berles-Monchel Berles-Monchel Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berles-monchel/