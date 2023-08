Journées européeenes du patrimoine 2023 – Visite du château et de l’église de Béost Château de Béost Béost, 17 septembre 2023, Béost.

Béost,Pyrénées-Atlantiques

Visite du château (Abbaye laïque) et de l’église. Venez vivre une plongée captivante dans un lieu chargé d’histoire, témoignant des différentes époques de sa construction et de l’histoire des habitants depuis le 13ᵉ siècle. De plus, le travail de rénovation mené par l’association Los Auzelets ajoute une dimension particulière à la visite..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Château de Béost

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the castle (secular abbey) and the church. Come and experience a captivating dive into a place steeped in history, bearing witness to the different eras of its construction and the history of its inhabitants since the 13th century. What’s more, the renovation work carried out by the Los Auzelets association adds a special dimension to the visit.

Visite el castillo (abadía secular) y la iglesia. Venga a vivir una inmersión cautivadora en un lugar cargado de historia, testigo de las diferentes épocas de su construcción y de la historia de sus habitantes desde el siglo XIII. Además, las obras de renovación llevadas a cabo por la asociación Los Auzelets añaden una dimensión especial a la visita.

Besichtigung des Schlosses (Laienabtei) und der Kirche. Erleben Sie einen spannenden Einblick in einen geschichtsträchtigen Ort, der von den verschiedenen Epochen seines Baus und der Geschichte seiner Bewohner seit dem 13. Jahrhundert zeugt. Die von der Vereinigung Los Auzelets durchgeführten Renovierungsarbeiten verleihen dem Besuch eine besondere Dimension.

