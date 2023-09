Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Château de Bénouville Bénouville, 7 octobre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous propose deux conférences sur l’art des jardins :

16h30 : Les jardins botaniques d’Espagne. Évolution d’un outil scientifique par Daniel Larralde del Solar, architecte paysagiste

17h30 : Le jardin des Tuileries sous l’œil des photographes par Emmanuelle Héran, conservatrice en chef et responsable des collections des jardins, Musée du Louvre.

2023-10-07 16:30:00 fin : 2023-10-07 18:30:00. .

Château de Bénouville avenue de Caen

Bénouville 14970 Calvados Normandie



The Institut Européen des Jardins & Paysages offers two lectures on the art of gardens:

4:30 pm: Botanical gardens in Spain. Evolution of a scientific tool by Daniel Larralde del Solar, landscape architect

5:30 pm: Le jardin des Tuileries sous l?il des photographes by Emmanuelle Héran, chief curator and head of garden collections, Musée du Louvre

El Institut Européen des Jardins & Paysages ofrece dos conferencias sobre el arte de los jardines:

16.30 h: Los jardines botánicos de España. Evolución de una herramienta científica por Daniel Larralde del Solar, arquitecto paisajista

17.30 h: Los jardines de las Tullerías a través de los ojos de los fotógrafos, por Emmanuelle Héran, conservadora jefe y responsable de las colecciones de jardines del Museo del Louvre

Das Europäische Institut für Gärten und Landschaften bietet Ihnen zwei Vorträge über Gartenkunst :

16:30 Uhr: Die botanischen Gärten Spaniens. Entwicklung eines wissenschaftlichen Instruments von Daniel Larralde del Solar, Landschaftsarchitekt

17.30 Uhr: Der Tuileriengarten unter dem Blickwinkel der Fotografen: Emmanuelle Héran, Chefkonservatorin und Verantwortliche für die Gartensammlungen des Louvre

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité