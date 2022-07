Exposition : patrimoine durable du château Château de Benauge Arbis Catégories d’évènement: Arbis

Gironde

Exposition : patrimoine durable du château
17 et 18 septembre

6 € adulte. Gratuit enfant.

Cette exposition rappelle la volonté de l'association amis du château de Benauge (40 ans au service du patrimoine !) de s'adresser à tout public et de partager l'amour de ce patrimoine exceptionnel.
Château de Benauge
287 château de Benauge, 33760 Arbis
Arbis 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 23 62 64 http://www.benauge.fr
Château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales. Ses occupants ont été liés intimement à l'histoire de France. À la Révolution, le château fut en partie détruit mais ses ruines restent prestigieuses et sa masse imposante. La chapelle du XIIIe est d'une très grande pureté.

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00

