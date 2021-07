Belmont Château de Belmont Belmont, Isère Château de Belmont Château de Belmont Belmont Catégories d’évènement: Belmont

Visite découverte commentée par les propriétaires des extérieurs de cette Maison Forte, entre cour et jardin. Les commentaires portent sur la situation et l’histoire du lieu, les différentes familles féodales ayant possédé cette ancienne seigneurie, le Président du Parlement du Dauphiné François Vachon et sa descendance, l’historique des bâtiments, leur architecture spécifiquement dauphinoise, particulièrement la toiture remarquable du logis, les différentes ouvertures et notamment la porte du XVIème siècle. Côté jardin, un commentaire peut être fait sur le couple d’ifs âgés de près de quatre siècles.

Entrée libre et gratuite, départs toutes les demi-heures environ

