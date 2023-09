Vélo’Fest Château de Bellevue Yzeure, 8 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Bienvenue à Vélo’Fest, une journée dédiée à la découverte à vélo. Participez à des randonnées urbaines, explorez une exposition sur l’histoire du cyclotourisme, assistez à des courses de caisses à savon et bien plus encore..

2023-10-08 06:30:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Château de Bellevue Rue Aristide Briand

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Welcome to Vélo’Fest, a day dedicated to discovery by bike. Take part in urban rides, explore an exhibition on the history of bicycle touring, watch soapbox races and much more.

Bienvenido a Vélo’Fest, una jornada dedicada al descubrimiento en bicicleta. Participe en paseos urbanos, explore una exposición sobre la historia del cicloturismo, asista a carreras de soapbox y mucho más.

Willkommen beim Vélo’Fest, einem Tag, der der Entdeckung mit dem Fahrrad gewidmet ist. Nehmen Sie an Stadtrundfahrten teil, erkunden Sie eine Ausstellung über die Geschichte des Fahrradtourismus, erleben Sie Seifenkistenrennen und vieles mehr.

